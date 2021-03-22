В окружных телеграм-каналах распространяют письмо из Сургутнефтегаза: там работников просят провести отпуск в России

Работникам «Сургутнефтегаза» рекомендуют воздержаться от поездок за рубеж во время отпуска – все для того, чтобы не возникла новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Официальное письмо сотрудникам компании было опубликовано в одном из окружных телеграм-каналов «Ханты, деньги, нефтевышки», однако достоверность документа авторы паблика не подтвердили.

Корреспонденту siapress.ru удалось связаться с руководством организации. Как оказалось, что рекомендации действительно имеют место быть, однако решение о том, куда съездить в отпуск, все равно остается за работником:

«По закону мы не можем никому запретить выезжать за границу, но в связи с пандемией коронавируса мы рекомендовали сотрудникам выбирать места для отдыха внутри страны», – прокомментировал заместитель генерального директора по кадрам ПАО «Сургутнефтегаз» Михаил Кириленко.