На сайте Международного аэропорта «Сургут» появилось расписание полетов в Анталью

Сургутский аэропорт планирует открыть полетную программу в Турцию. Расписание вылетов и прилетов уже размещено на сайте Международного аэропорта «Сургут». Прямые рейсы из экономческой столицы Югры до Антальи авиакомпания «Азур Эйр» планирует осуществлять с 24 апреля 2021 года по 26 октября. В курортный город самолеты будут перевозить туристов по средам и субботам, а обратно - по вторникам и пятницам. Однако пока официального разрешения на международное авиасообщение у сургутского аэропорта нет.

«В расписании рейсы в Анталью указаны по заявке авиакомпании Azur air, которая согласовала слоты у нас в аэропорту. Но разрешения от Росавиации осуществлять прямое авиасообщение из Сургута в Турцию сейчас нет. И когда будет - не ясно. Видимо авиакомпания надеется его получить в ближайшее время. У нас на сайте указано, что в расписании возможны изменения по решению авиакомпаний», – пояснила корреспонденту siapress.ru руководитель группы по связям с общественностью сургутского аэропорта Анастасия Попушой.