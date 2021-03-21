В Сургуте начнут курсировать школьные автобусы

С нового учебного года в Сургуте запустят в работу школьные автобусы. Они будут доставлять детей западного жилого района города к двум школам, потому как обеспечить местами всех детей густонаселенных микрорайонов в непосредственной близости от дома власти пока не могут. Об этом сообщает «Югра-ТВ».

Школу в 38 микрорайоне начали строить только в 2020 году. Закончить начатые образовательные объекты к сентябрю не удастся. К слову, в этом году за парты сядут 6,5 тысяч первоклассников. Ранее siapress.ru писал о том, как и когда подавать заявление на зачисление в первый класс.