Расширение дороги между Сургутом и Нефтеюганском губернатор Югры обсудила с министром транспорта

Загруженный участок дороги между Сургутом и Нефтеюганском общей длиной в 29 километров будет расширен до четырех полос. К такому решению пришли губернатор Югры Наталья Комарова и министр транспорта Виталий Савельев в ходе рабочей встречи. «Виталий Геннадьевич поручил уже в текущем году начать проектирование объекта», – написала по этому поводу у себя в соцсетях глава региона.

Обсудили и важнейший проект ближайших лет – строительство второго моста через Обь. Наталья Комарова рассказала о том, что финансово-экономическое обоснование проекта готово, и округ из бюджета оплатит 40 процентов этой стройки. Остальное, как ожидается, выделит федеральная власть. Для этого губернатор и министр «сверили часы» и обсудили детали, как будет прорабатываться финансирование стратегического объекта.

Еще одна тема для разговора о транспортных вопросах – деятельность авиакомпании Utair, которая для Югры стала главным региональным перевозчиком. Как сообщает департамент общественных и внешних связей, Наталья Комарова предложила сохранить меры поддержки для этой авиакомпании с точки зрения субсидий на внутрирегиональные маршруты из федерального бюджета.