В Сургуте возбуждено уголовное дело из-за поджога общежития. На пожаре погиб человек

Крупный пожар на улице Промышленная в Сургуте произошел из-за поджога. На пожарище погиб мужчина, еще восемь человек получили травмы.

«Установлено, что 20 марта 2021 года около четырех часов 42-летний житель города Сургута совершил поджог помещения общежития ООО «Главснаб», расположенного на втором этаже дома № 16 по улице Промышленная в городе Сургуте. В результате совершенного преступления погиб мужчина, личность которого устанавливается. Кроме того, в результате возникшего пожара пострадало еще восемь человек, проживавших в указанном общежитии», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство, совершенное общеопасным способом». Подозреваемый задержан.

Как сообщалось ранее, двухэтажное здание, на втором этаже которого располагалось общежитие, загорелось около четырех утра. Огонь охватил все здание. Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись. На месте происшествия работали более 20 пожарных расчетов. К полудню ликвидация пожара продолжалась.

Для пострадавших развернут пункт временного размещения на базе школы № 29.