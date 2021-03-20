В Сургуте во время уборки территории погиб тракторист

В субботу, 20 марта, на улице 50 лет ВЛКСМ в Сургуте во время уборки территории от снега погиб тракторист. О трагедии сообщает К-Информ.

«Мужчина решил то ли поправить, то ли протереть зеркало, случайно задел джойстик. В результате срабатывания гидравлики его зажало между кабиной и ковшом. От полученных травм он скончался на месте», - сообщается в паблике агентства во «ВКонтакте».

Известно, что погибший 48-летний гражданин Молдавии. Он работал в частной компании. В произошедшем разбираются правоохранительные органы.

На момент публикации новости получить официальный комментарий не удалось.