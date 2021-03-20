На пожаре в общежитии в Сургуте пострадали люди

В субботу, 20 марта, в Сургуте произошел пожар в административно-бытовом здании на улице Промышленной. Во время происшествия пострадали люди, проживающие в общежитии на втором этаже двухэтажной «деревяшки».

Сообщении о возгорании поступило в 4.15, на место сразу выехали 12 пожарных расчетов, к шести утра на месте работали уже 70 человек и 21 единица техники. Огонь распространился на площадь 3600 «квадратов». Ликвидировать открытое горение удалось в 7.12, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

К моменту прибытия пожарных из общежития эвакуировать 25 человек. «Там было что-то типа хостела. Пожар произошел внезапно, когда все спали. Люди в панике прыгали из окон. Есть пострадавшие», - рассказал очевидец происшествия К-Информ.

Известно также, что госпитализированы шесть пострадавших.

«Четыре человека получили травмы – ушибы и переломы, двое госпитализированы с отравлением продуктами горения, еще один получил ожоги, но от госпитализации отказался», - уточнили в пресс-службе спасательного главка.

К месту происшествия для обогрева людей прибыл автобус, в школе №29 развернут пункт временного размещения.

По факту ЧП начата прокурорская проверка. «В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц. Также будет дана оценка своевременности реагирования экстренных служб, обеспечению помощи пострадавших жильем. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили siapress.ruв пресс-службе ведомства.

Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. Пожарно-спасательные подразделения продолжают проливку конструкций и разбор завалов. Причина пожара устанавливается. На место выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории для исследования места пожара и установления причин.

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