Эксперты назвали причины смерти сургутянки, которая скончалась после пластической операции в Челябинске

Пластический хирург одного из медицинских центров Челябинска стал фигурантом уголовного дела. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Причиной уголовного дела стала смерть пациентки из Сургута после операции. Эксперты пришли к выводу, что женщина скончалась из-за осложнений после процедуры.

«По данным следствия, в ноябре прошлого года подозреваемой была проведена пластическая операция жительнице Сургута, после которой состояние здоровья женщины ухудшилось. Затем потерпевшая скончалась. Согласно заключения эксперта, причиной смерти явились обширные некрозы тканей, возникшие после осложнений по проведению операции», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Как сообщалось ранее, 46-летняя жительница Сургута приехала в Челябинск, чтобы сделать липосакцию и оформить ягодицы. Муж погибшей собирается подать на клинику в суд, чтобы взыскать многомиллионный моральный ущерб.