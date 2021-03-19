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Мигрировал: в Сургуте владелец остановки после разрыва контракта вывез ее целиком

Жители Сургута опубликовали видео, на котором запечатлен переезд целой автобусной остановки

Мигрировал: в Сургуте владелец остановки после разрыва контракта вывез ее целиком
фото, видео: К-ИНФОРМ

На прошлой неделе сургутян удивил странный инцидент – кто-то вывез остановку на Майской, 4. Первые сообщения появились 15 марта от неравнодушных горожан, которые опубликовали видео с миграцией павильона на «К-ИНФОРМ».

В администрации города прокомментировали демонтаж павильона:

«В рамках договора аренды владелец павильона должен был осуществлять торговую деятельность. Вместо этого он создал там точку общепита. МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» обратилось в суд, который обязал предпринимателя демонтировать павильон, а договор расторгнуть».

В мэрии также отметили, что место пустовать не будет. Новая остановка может быть установлена после определения подрядчика по итогам аукциона.


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Сегодня в 15:55, просмотров: 565, комментариев: 1
Комментарии:
Ananas
не нравится
Сегодня в 17:36
Интересно, через сколько лет они поймут, что надо сначала найти нового подрядчика и только потом убирать прошлую остановку, что бы люди по несколько недель на ветру под снегом и дождём не стояли?

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