Жители Сургута опубликовали видео, на котором запечатлен переезд целой автобусной остановки

На прошлой неделе сургутян удивил странный инцидент – кто-то вывез остановку на Майской, 4. Первые сообщения появились 15 марта от неравнодушных горожан, которые опубликовали видео с миграцией павильона на «К-ИНФОРМ».

В администрации города прокомментировали демонтаж павильона:

«В рамках договора аренды владелец павильона должен был осуществлять торговую деятельность. Вместо этого он создал там точку общепита. МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» обратилось в суд, который обязал предпринимателя демонтировать павильон, а договор расторгнуть».

В мэрии также отметили, что место пустовать не будет. Новая остановка может быть установлена после определения подрядчика по итогам аукциона.