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Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 марта? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 марта? // АФИША

Спешим порадовать: завтра снова выходные! Если у вас температура, соответствующая здоровому человек, а маска всегда под рукой, то милости просим посетить мероприятия из этого списка.

Суббота, 20 марта

Спектакль «Молодые люди»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Актеры Сургутского театра снова в деле – в этот раз горожане могут посетить спектакль по пьесе Родиона Белецкого. На сцене будет представлена обыденная история о друзьях, которые после застолья решили позвонить девушке. Вот только их гостья окажется не совсем обычной…

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 350 рублей. Мероприятие рекомендуется зрителям старше 16 лет.

Выставка «Африка»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 17:00.

Сургутская художница Марии Волгиной открывает выставку, на которой можно зарядиться африканской теплотой: здесь вы увидите животных, людей, узоры, характерные этому континенту. В программе вечера также презентация проекта, авторская экскурсия, художественный мастер-класс от Марии Волгиной, мастер-класс по игре на африканских барабанах джембе от школы-студии «Всем по барабану», а также розыгрыш одной из картин художницы.

Выставка продлится до 11 апреля. Вход на открытие: 300 рублей. В дальнейшем цена билета на выставку: 70/100 рублей.

Представление «Курочка ряба»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00/14:00.

Юным зрителям представят знакомый многим сказочный сюжет, а также услышат песенки, озорные потешки, смогут поиграть и узнать много нового.

Телефон для справок: 34-44-03, 63-71-95. Цена билета: 300 рублей. Мероприятие рекомендуется зрителям старше 3 лет.

Воскресенье, 21 марта

Театральная постановка «Иди, куда влечет тебя свободный ум…»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

В этот раз актерам предстоит сыграть спектакль по пьесе Александра Пушкина. Во время просмотра постановки невольно задумываешься о сути человеческой, о любви, о том, достойны ли прощения даже самые отвратные и жестокие люди.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 350 рублей. Мероприятие рекомендуется зрителям старше 12 лет.

Приключение для всей семьи «В поисках огнива Одина»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/13:00/15:00.

Отправьтесь в самое настоящее приключение для всей семьи! Здесь вас ждут увлекательная лекция, занимательные раскопки настоящих артефактов викингов, эксклюзивная фотосессия, посещение сокровищницы музея. Без хорошего настроения не останется никто.

Телефон для справок: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детский билет – 200 рублей, взрослый билет – 250.

Выставка «ГОЭЛРО 100 лет»

Место проведения: Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя История. Югра», ул. Мелик-Карамова, 4/4. Время: по расписанию работы парка вплоть до 30 апреля 2021.

Сургутян приглашают познакомиться со значимой частью нашей истории – с помощью новейших информационных технологий узнать о реализации плана ГОЭЛРО и последующее развитие Тюменской энергосистемы с середины 20 века до наших дней.

Телефон для справок 8 (3462) 58-90-90, 58-90-91.


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Сегодня в 15:23, просмотров: 92, комментариев: 0
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