Подать заявление на зачисление в первый класс в Сургуте можно очно и онлайн — рассказываем, когда и как это сделать

Первого апреля родителям будущих первоклашек по всей России будет не до смеха — стартует прием заявлений в общеобразовательные учреждения. Как он будет проходить в Сургуте, рассказала руководитель городского департамента образования Ирина Замятина.

Чиновница напомнила, что, по законодательству, за каждым жилым домом должна быть закреплена конкретная школа. Сургут, однако, здесь выделяется: в нашем городе закрепляют не одну, а две или даже три образовательных учреждение — ради того, чтобы родители могли выбрать программы обучения или более территориально доступную школу и т.п. Корме того гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных предметов в Сургуте закреплены сразу за всеми микрорайонами — чтобы любой ребенок мог туда попасть (естественно, при наличии желания и возможностей родителей).

Подавать документы в первый класс можно начинать с 1 апреля — прием продлится до 1 июня. При этом, говорит Ирина Замятина, в этом году департамент образования разведет потоки родителей, которые обращаются в обычные школы (от них заявления будут ждать с восьми утра) и в гимназии-лицеи (с 13 часов дня).

«Существенное условие для подачи заявления — регистрация в Сургуте по месту проживания, — подчеркивает руководитель департамента. — Если родители не зарегистрированы, им необходимо это сделать в ближайшее время». Впрочем, отсутствие регистрации не значит, что ребенок останется без образования: прием документов от этой категории горожан стартует уже после того, как будут зачислены все зарегистрированные дети — 6 июля, и продлится он до 5 сентября.

Вариантов для подачи заявления несколько. Так, можно лично принести заявление в школу — предполагается что там его примут и оформят за 15 минут. Еще один вариант — Госуслуги: как подать заявление через этот сервис, подробно расскажут родителям на следующей неделе; сейчас же следует проверить наличие регистрации на портале и ее подтверждение. Заявление также можно отправить по почте — электронной и традиционной бумажной.

Особо подчеркивается, что при первом обращении от родителей не требуется никаких иных бумаг, кроме заявления: копии всех необходимых документов необходимо будет принести позже, когда придет приглашение на оформление. Набор документов стандартный, однако от родителей, которые планируют отдавать в первый класс ребенка младше 6,5 года или старше восьми лет, потребуют соответствующее разрешение департамента образования. Получить его можно в ведомстве по адресу улица Гагарина, 11, кабинет 406.

Приказы о зачислении детей в первые классы будут готовы к маю.