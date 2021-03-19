В Сургуте оштрафовали мужчину, который вел себя неадекватно во время посадки на самолет

Житель Московской области не смог вылететь из Сургута – нетрезвое состояние побудило мужчину устроить дебош прямо на трапе самолета. Авиакомпания отказала ему в перелете.

Отмечается, что во время посадки транспортные полицейские получили сигнал о том, что один из пассажиров ведет себя неадекватно – матерится и размахивает руками. Россиянина доставили в отдел, где провели медицинское освидетельствование. Оказалось, что у мужчины было более одного промилле алкоголя в крови.

«Правонарушитель был доставлен в Линейное отделение полиции в аэропорту Сургута, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», – прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.