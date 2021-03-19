В Сургуте формируется корпус волонтеров для голосования за благоустройство общественных пространств

С 26 марта по 30 апреля в Югре стартует голосование за объекты благоустройства. Оно пройдет на единой платформе программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В Сургуте будут сформированы две инфостойки. Предположительно, они разместятся в торговых центра с большой проходимостью, где горожанам будут рассказывать о будущих объектах благоустройства, а также помогут проголосовать прямо на месте работы волонтерского штаба. Так будут определены приоритетные проекты, которые реализуют в первую очередь.

«С 1 по 19 апреля начнется большое обучение для волонтеров. Оно будет и федеральное, и региональное, и местное, наше. То есть волонтеры пройдут все этапы обучения, получат всю необходимую для работы информацию», – рассказала руководитель волонтерского корпуса «Формирование комфортной городской среды» в Сургуте Анна Васильченко.

На данный момент в волонтеры проекта записались около 70 человек. В ряды добровольцев принимают с 16 лет. Желающим принять участие в масштабном проекте необходимо обратиться в «Молодежный ресурсный центр» Сургута, либо заполнить заявку на портале Добро.ру, где сейчас открыта регистрация для всех субъектов РФ.