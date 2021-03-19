Информация об уголовном деле против Андрея Сурлевича не подтверждается

Громкий скандал с участием топ-менеджера крупнейшего сургутского застройщика обернулся пшиком, не успев разгореться.

Накануне в некторых телеграм-каналах распространилась новость о том, что против генерального директора компании «Сибпромстрой-Югория» Андрея Сурлевича возбуждено уголовное дело. Руководителю припомнили его деятельность на предыдущем месте работы: авторы вброса утверждают, что в начале 2010-х, будучи заместителем главы Сургута, Сурлевич курировал строительную отрасль и всячески лоббировал интересы Сибпромстроя.

Почему предполагаемое дело было возбуждено только сейчас, не объясняется. Впрочем, и самой «уголовки», судя по всему, не существует — ни полиции Сургута, ни самому «фигуранту» о ней ничего неизвестно.

«По российскому законодательству человек, против которого возбуждается уголовное дело, должен быть о нем извещен первым. Но нам об этом ничего неизвестно», — пояснили корреспонденту siapress.ru в руководстве Сибпромстроя.

Заметим, что информационные атаки на застройщика появляются регулярно. На это же обратили внимание и в самой компании: «Нам неизвестно то заказчик и автор нынешнего и предыдущего вбросов, — говорит собеседник siapress.ru, представляющий компанию. — Можно предположить два варианта: либо у кого-то больное воображение, либо кому-то сильно не нравится, что Сибпромстрой работает и приносит пользу округу». Как бы там ни было, личности этих недоброжелателей либо неизвестны, либо не раскрываются.