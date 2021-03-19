В окружном клиническом центре охраны материнства и детства Сургута родилась тройня

Счастливыми родителями трех малышей стали Анна и Егор Саповы. Три девочки – Виктория, Таисия и Ксения – родились 8 февраля, однако только 18 марта они отправились домой, к родителям. Все это время они находились на выхаживании под наблюдением врачей в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей в окружном клиническом центре охраны материнства и детства Сургута.

«Благодаря усилиям и профессионализму врачей, малыши как можно дольше развивались в организме мамы и безопасно появились на свет», – отмечают специалисты Депздрава Югры.