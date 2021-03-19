Глава Сургутского района Андрей Трубецкой дал интервью о необходимости администрации района и о своем втором сроке

В чем необходимость администрации Сургутского района, которая, по сути, дублирует функции администраций каждого поселения, — на этот вопрос в рамках программы «Прямой разговор» на YouTube-канале «Глава в районе» ответил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Действительно, полномочия местных властей продублированы в администрации района — но у последней есть и другие функции, которые должны существовать на уровне более крупного образования, нежели поселение, говорит чиновник, приводя в пример такие структуры, как управление капитального строительства.

При этом, по словам Трубецкого, все-таки представить район без администрации вполне реально: «Можно пойти по пути укрупнения поселений и вынести функции администрации района туда», — сказал Андрей Трубецкой, приводя в пример Лянтор, в котором уже действуют некоторые крупные структуры районного уровня типа Управления теплоснабжения и водоотведения. «В этом случае администрация Сургутского района действительно не будет нужна, но надо понимать, что тогда на территории района будет не 13 поселений, а два-три, — отмечает он. — Округу же удобнее работать с администрацией одного муниципалитета, а не с двумя-тремя самостийными».

Есть и другой путь — перевести все полномочия поселений на уровень администрации Сургутского района, лишив их «самостийности», говорит Трубецкой. Это сделать еще проще: более того, в советское время так и было — вся власть была сосредоточена на уровне района.

Заметим, впрочем, что ни тот, ни другой вариант преобразований в муниципалитете не рассматриваются: единственное глобальное изменение может произойти осенью этого года, когда закончится срок полномочий Андрея Трубецкого в качестве главы Сургутского района. Напомним, что при выборах главы Сургута, а также при формировании правительства Югры не раз звучали мнения, что Трубецкой может стать градоначальником или заместителем губернатора; однако чиновник сохранил за собой нынешний пост (при этом в правительство вошел именно как глава муниципалитета с правом совещательного голоса).

Будет ли Трубецкой бороться за второй срок во главе Сургутского района? На этот вопрос руководитель муниципалитета ответил кратко: «Доверят — буду работать. Нет — двумя руками за стул держаться не буду».