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​До скорой встречи! Через две недели в Сургуте исчезнут ледовые городки

В Сургуте демонтируют ледовые городки

​До скорой встречи! Через две недели в Сургуте исчезнут ледовые городки
Фото: Администрация Сургута

Ледовые городки в скором времени покинут Сургут. Специалисты уже приступили к демонтажу всех конструкций. К концу марта работы по уборке ледовых скульптур и горок будут завершены.

«В этом году не зарегистрировано ни одного случая разрушения или повреждения ледовых скульптур. Возможно, это связано с тем, что на каждом городке установили видеокамеру», – считают в мэрии.

Напомним, в этот зимний сезон тематикой оформления на городских площадках были выбраны герои «Союзмультфильма». Ледовые городки были построены на центральной площади у Газпрома, на территории у железнодорожного вокзала, у строящегося храма на проспекте Мира, возле торгового центра «Росич» и в парке «Кедровый Лог». А еще в 18 дворах усилиями местных ТОСов были построены ледяные горки и по-новогоднему оформлено пространство. К уборке этих зон самоуправления также постепенно приступают.


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Сегодня в 09:50, просмотров: 111, комментариев: 0
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