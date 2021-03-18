Около 60 бесхозных проездов перешли под ответственность администрации Сургута

В Сургуте наконец-то решили вопрос с межеванием – департаменту городского хозяйства достались порядка 60 бесхозных проездов, которые перейдут на баланс города и будут содержаться за местный бюджет. Об этом рассказал директор ведомства Роман Богач на брифинге для журналистов.

«Межевание прошло, теперь за 60 территориями будет следить город. Всего таких проездов больше 100, из которых самыми беспроблемными были 18 – благодаря им расширятся уже существующие пути», – сообщил представитель администрации.

Отмечается, что шесть таких территорий отремонтируют уже в этом году, большего сделать не получится – на ремонт всех потребуется около 500 миллионов рублей. Каждый участок закреплен за подрядчиком, специалисты сами совершат выезды, чтобы определить, какие работы необходимо провести.