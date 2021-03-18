В Сургуте ДТП спровоцировало столкновение еще трех машин

Около 9 часов утра 18 марта в Сургуте на улице Югорской произошло двойное ДТП. Первыми столкнулись две машины: «Лексус» и «Инфинити». Судя по расположению машин и предположениям очевидцев, японский седан, выезжая с придомовой территории, не уступил дорогу движущемуся джипу.

В ожидании сотрудников ГИБДД они замерли посреди дороги, так что другим участникам дорожного движения пришлось объезжать препятствие. Так произошло второе ДТП, где по цепочке столкнулись «Нива», «Хавэйл» и «Ниссан». Обошлось без пострадавших.

«Объезжали ту аварию. Начали тормозить, а на дороге скользко, вот и получилось», – рассказал корреспонденту siapress.ru один из участников происшествия.