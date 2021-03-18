Сургутянка умерла после пластической операции в Челябинске

Житель Сургута Гани Бакиев пытается взыскать компенсацию морального вреда с челябинской клиники «МЕДЕОР». Осенью прошлого года в этом медцентре сделали пластическую операцию его супруге, вскоре после процедуры 46-летняя женщина скончалась.

Трагедия произошла в ноябре 2020 года, пишет 74.RU. Сургутянка Юлия приехала на Южный Урал, чтобы сделать липосакцию и оформить ягодицы. Процедура длилась четыре часа. На следующий день пациентке стало плохо и ее госпитализировали в реанимацию городской больницы №6, где и скончалась.

В обстоятельствах смерти женщины разбираются следователи, доследованная проверка еще не завершена. В клинике заявили, что делать какие-либо выводы сейчас преждевременно. Однако вдовец принял решение подать в суд на медучреждение.

«Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, устанавливающая причинно-следственную связь между действиями медицинских работников и смертью Бакиевой. Семья погибшей хочет взыскать компенсацию морального вреда за ненадлежащее оказание медпомощи. Сумма иска пока рабочая — по три миллиона супругу и детям», - сообщила порталу адвокат семьи Бакиевых Елена Цыпина.

Известно, что женщина была клиентом «МЕДЕОР». За липосакцию и оформление ягодиц она заплатила около 120 тысяч рублей.

У Юлии остались двое детей — 24-летняя дочь и 16-летний сын.