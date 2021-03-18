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​В Сургуте ключи от квартир получат дольщики очередного проблемного дома

В Сургуте достроен проблемный дом в жилом комплексе «Ривер Хаус», в него заедут 57 обманутых дольщиков

​В Сургуте ключи от квартир получат дольщики очередного проблемного дома
Фото cian.ru

Завершено строительство проблемного дома №6 в ЖК «Ривер Хаус» в Сургуте. Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, благодаря работе инвестора – ООО «Столица» – были восстановлены права 57 обманутых дольщиков. Согласно подписанным ими первичным договорам, они должны были получить ключи от квартир еще весной 2019 года, но застройщик затянул процесс и в итоге дом попал в печальную статистику проблемных объектов. Инвестор же взялся за работу весной 2020 года, и за год выполнил обещанные объемы.

«Это радостное событие, которого люди ждали 2 года, и яркий пример того, как в реальности работает новый механизм по привлечению инвесторов для достройки проблемных объектов», – сказал по этому поводу замгубернатора Югры Андрей Зобнинцев.

Напомним, что в Югре после появление проблем с обманутыми дольщиками был принят механизм, который позволяет привлечь инвестора для завершения недостроенных объектов в обмен на предоставление земельных участков в аренду без торгов. Ожидается, что благодаря этому инструментарию все проблемные дома будут достроены до конца 2023 года. В частности, ООО «Столица» продолжает работу над тремя такими объектами – в «Ривер Хаусе» и «Любимом». Два из них должны быть завершены к концу 2021 года.


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