Из-за утечки газа в Сургуте ГТС пришлось на время отключить одну из своих котельных

В ГТС прокомментировали инцидент с отключением котельной. Журналисту siapress.ruсообщили, что из-за утечки газа, которая произошла 15 марта, сотрудники «Сургутгаза» вывели из рабочего состояния котельная №3 СГМУП «ГТС» – она обеспечивает ресурсами центральный район Сургута.

«Никаких отрицательных последствий для населения города Сургута данный инцидент не принес, так как были благоприятные погодные условия и отключение тепловодоснабжения жилого фонда не производилось. Специалисты «ГТС» на время ремонта газопровода перераспределили нагрузку котельной №3 между другими теплоисточниками города. 17 марта в 9:50 работа котельной №3 возобновлена, объект работает штатном режиме», – прокомментировали представители компании.

Отметим, что газопровод оказался поврежден под остановкой «Аврора» – сейчас там работают специалисты.