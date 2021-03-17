Новый замглавы Валерий Фомагин наметил курс своей работы в администрации Сургута

Сегодня, 17 марта, новый замглавы Сургута по вопросам строительства провел первую официальную встречу с журналистами. Чиновник отметил, что ожидать сиюминутного решения всех проблем – не стоит, однако он будет держать курс на решение задач, поставленных градоначальником Андреем Филатовым:

«Сейчас очень много вопросов, связанных с развитием города и городского пространства. Я понимаю, насколько тяжела та сфера, которую поручили мне, однако перемена места работы была связана с желанием поработать с сильным и компетентным мэром. Мы будем работать со всеми обращениями – с предложениями граждан, с профессиональным сообществом и депутатами», – заявил заместитель градоначальника Валерий Фомагин.

Также чиновник заявил, что на данный момент не собирается устраивать серьезные кадровые изменения в департаменте архитектуры и градостроительства и комитете по земельным отношениям, так как хочет по ходу работы выяснить, «кто хочет стараться». Сотрудники, которые зарекомендуют себя с положительной стороны, сохранят свое место.

Напомним, что о назначении одного из ключевых сотрудников администрации стало известно накануне, 16 марта. Ранее эту должность занимал Владимир Шмидт, об отставке которого стало известно 3 февраля.

С 2016-го по 2018 год Валерий Фомагин возглавлял окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта. До назначения на пост заместителя главы города он возглавлял акционерное общество «Государственную компанию «Северавтодор» в Сургуте.