Порыв подземного газопровода произошел прямо под остановкой

Странный шум и запах газа несколько дней назад напугал горожан. Оказалось, что сообщения сургутян вовсе не выдумки. В районе центральной улицы города 14 марта произошла авария на подземном газопроводе компании «Сургутгаз».

Как пояснили тогда корреспонденту siapress.ru в мэрии, «аварийный участок перекрыт. Поврежденный участок отключен, абоненты переведены на резервную линию. Опасности для населения нет».

Место порыва специалисты «Сургутгаза» обнаружили прямо под остановкой. Сегодня, 17 марта, на объекте ведутся восстановительные работы. Трубу починили за несколько часов – повреждение оказалось не очень серьезным. Сейчас специалисты закапывают траншею и создают временное основание под остановку. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

Сейчас место работ огорожено сигнальными лентами. Вокруг огороженной территории стоят предупреждающие об опасности взрыва знаки.

Место для ожидания общественного транспорта временно расположилось ниже по улице Ленина – в стороне от остановки. Сам остановочный комплекс пока переместили на несколько метров от точки аварии. Уже завтра его вернут на место.

Также известно, что из-за аварии пришлось отключить котельную №3, которая обеспечивает горячей водой центральные микрорайоны. Для того, чтобы сургутяне не остались без отопления и горячей воды, их временно переключили на котельные №1 и №2.