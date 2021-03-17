16+
Логотип Сиапресс
USD  74,1390   EUR  88,4330  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​От стекла до органики: сургутян приглашают поучаствовать в акции по раздельному сбору мусора

В Сургуте пройдет акция по раздельному сбору отходов «Стеклянный бум»

​От стекла до органики: сургутян приглашают поучаствовать в акции по раздельному сбору мусора
Фото: vk.com/yugraecology

Большая экологическая акция по раздельному сбору мусора пройдет в Сургуте в субботу, 20 марта. Организаторы обозначили большой спектр принимаемого сырья, однако к нему есть особые требования: все тары должны быть чистыми, сохранена целостность сырья.

В списке того, что принимается:

1) Стекло

2) Батарейки

3) CD, DVD диски (без упаковки) и пластиковые карты

4) Пластиковые крышки от бутылок для проекта #ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ_ХМАО_Югра, маркировка 2, 4, 5

5) Зубные щетки

6) Бутылочный пластик – с маркировкой 1 (PЕТ-бутылки прозрачные и цветные из-под напитков и молочных продуктов), PЕТ-бутылки прозрачные и цветные из-под бытовой химии принимаются отдельно.

7) Бутылочный пластик – с маркировкой 2 (PET-HD- бутылки от моющих средств).

8) Мягкий пластик 5 PP (хрустящие упаковки, пакетики, файлы)

9) Твердый пластик К 5 PP (стаканчики из-под сметаны и пр).

10) Пленка (стрейч-пленка, упаковочная строительная пленка, пленка от упаковки мебели, техники, пленка с «пупырышками», в том числе ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ (мешки майки и т. п.), с маркировкой 2, 4

11) Макулатура, разделенная на офисную бумагу, картон и остальную макулатуру.

12) Чеки кассовые (чистые, не смятые).

13) Алюминий (алюминиевые банки).

14) Металл (жестяные банки, посуда и др. металл).

15) Пробки от бутылок для апсайклинга.

16) Зонты (б/у);

17) Б/у одеяла и постельное белье в приют для животных «Дай Лапу».

18) Крупы для приготовления корма в приют для животных «Дай Лапу».

19) Книги для повторного использования;

20) Органические отходы для переработки в рамках проекта «Накорми мамонтенка», реализуемого НПЦ «Юман».

В городе будет оборудовано две точки приема отходов. Первая – проспект Ленина, 35 – помещение РОО «Югорский интеллектуальный клуб. Акция будет проходить с 11.00 до 13.00. Вторая – Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл», выход D (рядом со входом в гипермаркет «Hoff») - с 13.00 до 15.00.

Также в рамках реализации проекта «Разделяй с нами заботу о природе» организаторы намерены определить готовность населения к внедрению раздельного сбора отходов. Для этого необходимо пройти опрос необходимо пройти небольшой опрос.


нравится (1) не нравится (2)
17 марта в 16:09, просмотров: 1189, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте отремонтируют шесть бесхозных проездов 1427
  2. ​Эксперты не обнаружили больших угроз природе при утечке газа у СИБУРа 1053
  3. ​Не-архитектор как шанс 999
  4. ​Если не менять кадры строительного блока здесь и сейчас, то перемен в архитектурной области в Сургуте ждать не придется 870
  5. «СибурТюменьГаз» привлек водолазов к работе на месте ЧП под Нижневартовском 819
  6. ​В Сети распространяют слухи об «уголовке» против топ-менеджера «Сибпромстроя» 741
  7. ​В Сургуте на свет появились тройняшки 675
  8. ​Вадим Демидов: «В каком-то смысле это альбом для музыкантов — им тут не должно быть скучно» 620
  9. ​Путин вызвал Байдена на дуэль. Тот отказался 574
  10. Миф подтвердился: вартовский инцидент с медведем попал в немецкий таблоид «Bild» 565
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 16126
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9756
  3. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7582
  4. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7325
  5. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7164
  6. Складывается ощущение, что Шувалова сняли для того, чтобы убрать Жердева 5261
  7. ​Письма счастья ГИБДД: чьи же они? 5059
  8. ​В Нижневартовске несколько человек находятся под наблюдением врачей из-за дифтерии 4073
  9. ​Сургутян напугал странный шум и едкий запах газа в центре города 3995
  10. ​«Ну какова красота!» 3732
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 16126
  2. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 13642
  3. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9756
  4. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9530
  5. Югорчанка после вечеринки украла ноутбук и карту, пока их хозяин спал 9011
  6. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8995
  7. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8540
  8. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8303
  9. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 7779
  10. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7730

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика