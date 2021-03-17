В Сургуте пройдет акция по раздельному сбору отходов «Стеклянный бум»

Большая экологическая акция по раздельному сбору мусора пройдет в Сургуте в субботу, 20 марта. Организаторы обозначили большой спектр принимаемого сырья, однако к нему есть особые требования: все тары должны быть чистыми, сохранена целостность сырья.

В списке того, что принимается:

1) Стекло

2) Батарейки

3) CD, DVD диски (без упаковки) и пластиковые карты

4) Пластиковые крышки от бутылок для проекта #ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ_ХМАО_Югра, маркировка 2, 4, 5

5) Зубные щетки

6) Бутылочный пластик – с маркировкой 1 (PЕТ-бутылки прозрачные и цветные из-под напитков и молочных продуктов), PЕТ-бутылки прозрачные и цветные из-под бытовой химии принимаются отдельно.

7) Бутылочный пластик – с маркировкой 2 (PET-HD- бутылки от моющих средств).

8) Мягкий пластик 5 PP (хрустящие упаковки, пакетики, файлы)

9) Твердый пластик К 5 PP (стаканчики из-под сметаны и пр).

10) Пленка (стрейч-пленка, упаковочная строительная пленка, пленка от упаковки мебели, техники, пленка с «пупырышками», в том числе ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ (мешки майки и т. п.), с маркировкой 2, 4

11) Макулатура, разделенная на офисную бумагу, картон и остальную макулатуру.

12) Чеки кассовые (чистые, не смятые).

13) Алюминий (алюминиевые банки).

14) Металл (жестяные банки, посуда и др. металл).

15) Пробки от бутылок для апсайклинга.

16) Зонты (б/у);

17) Б/у одеяла и постельное белье в приют для животных «Дай Лапу».

18) Крупы для приготовления корма в приют для животных «Дай Лапу».

19) Книги для повторного использования;

20) Органические отходы для переработки в рамках проекта «Накорми мамонтенка», реализуемого НПЦ «Юман».

В городе будет оборудовано две точки приема отходов. Первая – проспект Ленина, 35 – помещение РОО «Югорский интеллектуальный клуб. Акция будет проходить с 11.00 до 13.00. Вторая – Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл», выход D (рядом со входом в гипермаркет «Hoff») - с 13.00 до 15.00.

Также в рамках реализации проекта «Разделяй с нами заботу о природе» организаторы намерены определить готовность населения к внедрению раздельного сбора отходов. Для этого необходимо пройти опрос необходимо пройти небольшой опрос.