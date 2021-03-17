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​Будет ли в Сытомино торговый центр?

Депутаты Сургутского района решали вопросы развития села на выездных слушаниях

​Будет ли в Сытомино торговый центр?
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

12 марта депутаты района завершили рабочую неделю выездными слушаниями в село Сытомино. Утро началось с выезда на проблемные объекты поселения. Первый – место встречи участников – Центр досуга и творчества. Глава поселения Ольга Звягина, обратилась к парламентариям за помощью: электрощитовая и система отопления в ЦДиТ, по её словам, никуда не годятся – им уже по 20 лет. Особенно беспокоит сытоминского руководителя распределитель электроэнергии, он стал небезопасен в связи со своим «почтенным возрастом».

Разобрать все минусы и плюсы. Народные избранники спустились в помещение, где находится щитовая. Так и есть - оборудование начала 2000-х годов не отвечает современным требованиям. Нужна замена автоматов. На месте, обсудив с коллегами все «за», Анатолий Сименяк дал распоряжение главе села предоставить дефектную ведомость в Думу для оперативной проработки и решения вопроса.

А вот с доводами директора обслуживающей компании насчёт ветхости системы отопления председатель Думы района не согласился. «Необходимо сначала провести гидравлические испытания сетей к осенне-зимнему периоду, и по результатам принимать необходимые решения», – выразил своё мнение Анатолий Сименяк. К обсуждению подключились депутаты Данил Денисов и Владимир Вяткин – оба состоят вкомиссии Думы района по градостроительной деятельности, ЖКХ и инвестиционной политике – знаний о предмете вопроса у них достаточно. Они поддержали председателя, что для нормальной работы системы отопления нужно провести технические операции, необходимые при подготовке к зиме.

В итоге парламентарии поставили задачу обслуживающей организации – оценить работоспособность системы отопления. Если результат покажет, что её нужно обновить – вопрос будет вынесен на депутатское обсуждение.

Определить точку продаж для предпринимателей. Далее народные избранники побывали в здании, к которому проявляют интерес предприниматели села. Ольга Звягина надеется на поддержку парламентариев в этом вопросе, говорит, что помещение площадью 265 кв. м будет востребовано. Есть запросы от мастера массажа, специалиста ногтевого сервиса. Всё бы ничего, однако, чтобы вдохнуть жизнь в строение нужно выполнить ряд задач: провести тепло и воду. Это непросто, так как ближайшие сети расположены на приличном расстоянии. Для того, чтобы принять решение о финансировании этого проекта, депутатам нужно знать, сколько нужно средств на подведение инженерных сетей и внутренние работы. Просчётом сметы займутся соответствующие специалисты администрации района. В срок к 15 апреля информация должна поступить к депутатам на проработку.

Выслушать, понять и помочь. Выездные слушания продуктивны тем, что можно многие вопросы решить на месте, не откладывая. Так и поступил общественник Алексей Сумбаев: озвучил общие вопросы от лица жителей. В основном, это уборка снега, ремонт социальных объектов.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 313, комментариев: 0
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