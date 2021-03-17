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​В Сытомино назрела необходимость установить автоматическую колонку

Из колодца по улице Советская в Сытомино пожилым людям тяжело набирать воду

​В Сытомино назрела необходимость установить автоматическую колонку
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк в рамках выездных слушаний проинспектировал проблемные объекты Сытомино. Вместе с депутатами он осмотрел один из сельских колодцев по улице Советская. На фото видно, как выглядит колодец зимой. Обледенелый, трудно подступиться к нему. Городским жителям он кажется экзотикой, а для сельчан – единственный источник питьевой воды. Бурение скважин не спасает от проблемы. Чистая вода идёт не везде.

«Наша задача – помочь жителям. На месте обсудил вопрос с Ларисой Геложиной, начальником управления жилищного хозяйства и экологии администрации района. Договорились, что нужно предварительно проработать, как смонтировать эту колонку. Установить каким будет взаиморасчёт того, сколько воды будет набирать человек, так как запитываться она будет от ВОСа. На будущее, конечно, надо делать новые трассы для водоснабжения. Поэтапно. К этому объёмному вопросу ещё вернёмся,– прокомментировал ситуацию Анатолий Сименяк.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 280, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 12:40
Вот и встанут с колен тогда
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:01
Таки уже 21 век, а воду жители Сытомино берут из колодца. Вроде бы селение с многовековой историей, а минимум инфраструктуры села нет. Какие проблемы пробурить артезианскую скважину? Где тот нынешний «Востокбурвод», который бурил скважины для водоснабжения? Ещё римляне в нескольких веках до нашей эры сделали водопровод. Какие проблемы сейчас сделать хотя бы колонки водопроводные хотя бы на всех улицах селения? Это проблема из обледенелого колодца добывать (не набирать), именно добывать воду. Вспомним Сургут в 60-х годов. Водопровода тоже не было. Были колодцы. Была так называемая «водокачка», из которой жители по талонам брали воду и самостоятельно, кто на чем транспортировали ее до жилья. Был и частный извоз воды (сейчас бы сказали ИП) по доставке воды в учреждения на лошадке одним из жителей Сургута. Правда конкурентов у него не было до определённого времени. А потом с приходом нефтяников пришли машины «водовозки», которые развозили воду по микрорайоном. Иногда качество воды из водопровода в первых МКЖД было столь низкие ( чай можно было не заваривать) то по графику к домам подъезжала машина с водой и выстраивалась очередь за чистой артезианской водой. Но потом потихоньку- потихоньку все наладилось. Сейчас в Сургута высокая степень очистки воды. Воды, которая используется для приготовления пищи и для технических целей. Что касается Сытомино, то мне кажется альтернатива водоснабжения из колодца должна быть. Кому направится колодезная вода, а возможно вода из скважины будет лучше. Да ещё Программу «Чистая вода» никто не отменял.
Mobii
не нравится
Сегодня в 14:14
вот новость, показывающая реальное положение дел в сургуцком районе.

А то всё показывают трубецкого с его инвестиционной привлекательностью и кибераренами в деревнях.
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