Из колодца по улице Советская в Сытомино пожилым людям тяжело набирать воду

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк в рамках выездных слушаний проинспектировал проблемные объекты Сытомино. Вместе с депутатами он осмотрел один из сельских колодцев по улице Советская. На фото видно, как выглядит колодец зимой. Обледенелый, трудно подступиться к нему. Городским жителям он кажется экзотикой, а для сельчан – единственный источник питьевой воды. Бурение скважин не спасает от проблемы. Чистая вода идёт не везде.

«Наша задача – помочь жителям. На месте обсудил вопрос с Ларисой Геложиной, начальником управления жилищного хозяйства и экологии администрации района. Договорились, что нужно предварительно проработать, как смонтировать эту колонку. Установить каким будет взаиморасчёт того, сколько воды будет набирать человек, так как запитываться она будет от ВОСа. На будущее, конечно, надо делать новые трассы для водоснабжения. Поэтапно. К этому объёмному вопросу ещё вернёмся,– прокомментировал ситуацию Анатолий Сименяк.