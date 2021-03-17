В Сургуте простились с детьми, сгоревшими на пожаре в дачном доме

В прощальном зале 16 марта собрались друзья и знакомые семьи трагически погибших на пожаре детей. Среди них соседи по дачному участку, учителя, представители киргизской диаспоры, аксакалы. Прощание состоялось в 8.00, после чего тела детей самолетом отправили на родину в Киргизию. Там их встречал отец со своими родственниками. В тот же день детей похоронили. Руководитель региональной общественной организации «Киргизия-Север» Кубанычбек Айдаров рассказал, что «Киргизские авиалинии» предоставили бесплатный рейс, чтобы доставить детей домой. Также многие неравнодушные люди из Сургута, Югры и даже Ямала предложили свою помощь, помогли собрать средства, за что я от лица киргизской диаспоры выражаю им огромную благодарность».

Также корреспондентам siapress.ru стало известно, что мать погибших детей до сих находится под наблюдением врачей, в ее отношении не могут начать следственную проверку из-за состояния. Бабушка в данный момент находится в изоляторе временного содержания. По информации представителя киргизской диаспоры, она еще за несколько дней до трагедии ушла из дома в город к своим знакомым.

Напомним, пожар в дачном доме в СОТ «Здоровье», унесший жизни двух детей 2015 и 2012 годов рождения, произошел 11 марта. По факту «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» возбуждено уголовное дело в отношении матери погибших детей.