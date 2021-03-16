Utair открывает рейс из Сургута в Томск

С 3 мая жители Сургута смогут летать в Томск – рейс между городами запускает авиакомпания Utair.

«Каждый год Utair открывает новые уникальные направления между городами России, чтобы пассажиры могли путешествовать по стране без пересадок. В Сургуте находится штаб авиакомпании, и для нас это один из приоритетных городов для развития прямого авиасообщения. В 2021 году мы возобновили востребованный у пассажиров рейс из Сургута в Барнаул, в мае начинаем летать в Томск и Нягань и планируем и дальше расширять географию полетов из Сургута», — сообщил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Рейс будет выполняться по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Вылет из Сургута в 04:35, из Томска — в 09:30. Время в пути — 2 часа 10 минут.