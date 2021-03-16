Валерий Фомагин назначен заместителем главы Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов продолжает формировать собственную команду. Сегодня, 16 марта, пресс-служба мэрии объявила о назначении нового заместителя главы – ответственным за строительную отрасль стал Валерий Фомагин. Он будет курировать департамент архитектуры и градостроительства и комитет по земельным отношениям.

«Сейчас активно погружаюсь в работу, оцениваю текущее положение дел, выстраиваю их приоритетность. У меня есть опыт госсужбы, думаю, это станет хорошим подспорьем для результативного решения поставленных главой города Андреем Филатовым задач» - отметил Фомагин.

Напомним, что с 2016-го по 2018 год Валерий Фомагин возглавлял окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта. До назначения на пост заместителя главы города он возглавлял акционерное общество «Государственную компанию «Северавтодор» в Сургуте.