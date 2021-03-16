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​Андрей Филатов назначил ответственного за строительство в Сургуте

Валерий Фомагин назначен заместителем главы Сургута

​Андрей Филатов назначил ответственного за строительство в Сургуте

Глава Сургута Андрей Филатов продолжает формировать собственную команду. Сегодня, 16 марта, пресс-служба мэрии объявила о назначении нового заместителя главы – ответственным за строительную отрасль стал Валерий Фомагин. Он будет курировать департамент архитектуры и градостроительства и комитет по земельным отношениям.

«Сейчас активно погружаюсь в работу, оцениваю текущее положение дел, выстраиваю их приоритетность. У меня есть опыт госсужбы, думаю, это станет хорошим подспорьем для результативного решения поставленных главой города Андреем Филатовым задач» - отметил Фомагин.

Напомним, что с 2016-го по 2018 год Валерий Фомагин возглавлял окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта. До назначения на пост заместителя главы города он возглавлял акционерное общество «Государственную компанию «Северавтодор» в Сургуте.


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Сегодня в 19:41, просмотров: 573, комментариев: 5
Комментарии:
Местный
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Сегодня в 20:51
Тут на сайте в новостях была зарисовка 2019 года «В Сургуте перекопали улицу Республики и тянут с ремонтом» - это в бытность нового зама было? Отличные рекомендации, считаю)
Alkonowa1ow Местный
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Сегодня в 21:16
Так «Северавтодор» здесь ни причём. Его зона отвественности: содержание дорог федерального, регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 6000 км на территории ХМАО-Югры. Плюс 100% дорог зимников межмуниципального значения и ледовых переправ. На Республике перекопал дорогу и тянул с ремонтом вероятно какой-то подрядчик типа ЮВИС.
Местный Alkonowa1ow
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Сегодня в 21:40
news_surgut/90381-v-surgute-perekopali-ulitsu-respubliki-i-tyanut-s-remontom
Местный
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Сегодня в 21:41
Там всё написано
Alkonowa1ow
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Сегодня в 22:05
Скорее всего это были «косяки» Мусина. 24 года у руля «Северавтодора» не шутка. А инерцию системы никто не отменял. Аналогично Филатову необходим период для устранения «косяков» старой ГА.
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