16+
Логотип Сиапресс
USD  72,9619   EUR  86,9852  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте ремонт небольшого участка дороги растянули на два года из-за нехватки финансирования

Сургутские власти рассказали о ремонтной кампании 2021 года

​В Сургуте ремонт небольшого участка дороги растянули на два года из-за нехватки финансирования
Фото: siapress.ru

С приходом тепла стартует ремонтно-дорожная кампания. В 2020 году путем общественного голосования на сайте администрации Сургута были определены участки, нуждающиеся в обновлении. Так в 2021 году будут отремонтированы несколько дорожных отрезков:

  • улица Маяковского:

от проспекта Мира до Профсоюзов;
от Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе;
от 30 лет Победы до улицы Мира;

  • улица Крылова – от Билецкого до Грибоедова;
  • улица Быстринская;
  • Югорский тракт.

до Энгельса;
пересечение с Никольской;
до улицы Заячий остров.

К слову, один из участков на Маяковского – от Мира до Профсоюзов – перекочевал в текущий список с прошлого года. Причиной тому стала нехватка финансирования для завершения комплекса работ. Предполагается, что в рамках ремонтной кампании помимо реконструкции дорожного полотна подрядчики должны обустроить тротуары по всем канонам безбарьерной среды и благоустроить прилегающую территорию. Однако сделать этого не смогли. «У нас был двухлетний муниципальный контракт. Большая часть суммы была заложена на 2020. Около 20 миллионов пойдут на этот год. Все работы фактически были выполнены. Остались недоделки по устройству бордюров, исправлению тротуаров, нанесению дорожной разметки», – рассказал начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Алексей Кононенко.

Кстати, на устранение колейности в бюджете пока заложено четыре миллиона рублей. При этом потребность оценивается в 100 миллионов. Дополнительные средства на эти цели уже запрошены.

В этом году на ремонт дорог направят 522 миллиона рублей – это окружные и муниципальные средства. Однако чиновники допускают возможность поступления дополнительных траншей из бюджета Югры.

В общей сложности за это лето в городе обновят 5,3 километра асфальтового полотна. Так в Сургуте реализуют проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На все объекты чиновники уже нашли подрядчиков – заключены контракты. Как только наступит строительно-ремонтный сезон, они приступят к работе. В мэрии также уточнили, что полностью дороги на время ремонта перекрывать не станут: будет изменена организация транспортного движения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:55, просмотров: 381, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Антонина Овсиенко: «Далеко не каждый выдерживает даже 20 минут в EMS-костюме. Это фитнес не для ленивых, но результат впечатляет» 2374
  2. ​В Югру придет «Крымская весна» 1160
  3. Сургут пополнится четырьмя новыми школами с безбарьерной средой 753
  4. ​Гарри Берсон: «Запасов тепла на Севере хватит для производства овощей и фруктов не только для собственных нужд, но и на вывоз в другие регионы» 731
  5. ​Югорчанке, отменившей заказ такси, водитель угрожал расправой 719
  6. ​Взгляд в бездну 709
  7. В Югре за сутки выявили 84 новых случая заболевания COVID-19 709
  8. ​Югорчанка может получить главный приз в шоу «Танцы» на ТНТ 687
  9. ​Онлайн-мошенники практикуют на югорчанах новые способы обмана 651
  10. ​Иномарки целуются. В Нижневартовске столкнулись две легковушки — пострадали дети 650
  1. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9489
  2. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7228
  3. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 6798
  4. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья, а наоборот 6416
  5. Евгений Барсов: «Я уверен, что это политический вопрос. Одна из моих болевых точек – это аэродром» 6186
  6. Складывается ощущение, что Шувалова сняли для того, чтобы убрать Жердева 5051
  7. ​Дождались! В Сургуте открывается «Леруа Мерлен» 4799
  8. ​Письма счастья ГИБДД: чьи же они? 4522
  9. ​СМИ: Ребенок, едва не утонувший в бассейне сургутской школы, умер 3601
  10. Найдена бабушка сгоревших в Сургуте детей 3569
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20825
  2. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 13236
  3. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10914
  4. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9489
  5. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9376
  6. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8867
  7. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8338
  8. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8181
  9. Югорчанка после вечеринки украла ноутбук и карту, пока их хозяин спал 7966
  10. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 7715

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика