Сургутские власти рассказали о ремонтной кампании 2021 года

С приходом тепла стартует ремонтно-дорожная кампания. В 2020 году путем общественного голосования на сайте администрации Сургута были определены участки, нуждающиеся в обновлении. Так в 2021 году будут отремонтированы несколько дорожных отрезков:

улица Маяковского:

от проспекта Мира до Профсоюзов;

от Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе;

от 30 лет Победы до улицы Мира;

улица Крылова – от Билецкого до Грибоедова;

улица Быстринская;

Югорский тракт.

до Энгельса;

пересечение с Никольской;

до улицы Заячий остров.

К слову, один из участков на Маяковского – от Мира до Профсоюзов – перекочевал в текущий список с прошлого года. Причиной тому стала нехватка финансирования для завершения комплекса работ. Предполагается, что в рамках ремонтной кампании помимо реконструкции дорожного полотна подрядчики должны обустроить тротуары по всем канонам безбарьерной среды и благоустроить прилегающую территорию. Однако сделать этого не смогли. «У нас был двухлетний муниципальный контракт. Большая часть суммы была заложена на 2020. Около 20 миллионов пойдут на этот год. Все работы фактически были выполнены. Остались недоделки по устройству бордюров, исправлению тротуаров, нанесению дорожной разметки», – рассказал начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Алексей Кононенко.

Кстати, на устранение колейности в бюджете пока заложено четыре миллиона рублей. При этом потребность оценивается в 100 миллионов. Дополнительные средства на эти цели уже запрошены.

В этом году на ремонт дорог направят 522 миллиона рублей – это окружные и муниципальные средства. Однако чиновники допускают возможность поступления дополнительных траншей из бюджета Югры.

В общей сложности за это лето в городе обновят 5,3 километра асфальтового полотна. Так в Сургуте реализуют проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На все объекты чиновники уже нашли подрядчиков – заключены контракты. Как только наступит строительно-ремонтный сезон, они приступят к работе. В мэрии также уточнили, что полностью дороги на время ремонта перекрывать не станут: будет изменена организация транспортного движения.