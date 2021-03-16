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В Сургуте сохраняется тенденция заболевания COVID-19 среди пенсионеров, но им все равно не дают приоритет в вакцинации

На сегодняшний день 13500 работающих жителей Сургута привились от коронавируса, а пенсионеров всего 2000

В Сургуте сохраняется тенденция заболевания COVID-19 среди пенсионеров, но им все равно не дают приоритет в вакцинации
фото: pixabay.com

В Сургуте коронавирусом чаще всего заражаются взрослые люди и сохраняется тенденция заболевания пенсионеров – об этом рассказали представители городского отделения Роспотребнадзора на сегодняшнем брифинге для журналистов.

«С 8 по 14 марта в Сургуте выявили 144 случая заболевания COVID-19. 95 процентов из этого числа – это взрослое население, из них 22 процента – люди старше 65 лет. Несмотря на то, что для пенсионеров продолжается режим самоизоляции, эта группа населения чаще всего заражается после посещения магазинов, поездок на транспорте и визитов в иные общественные места», – рассказала начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Сургуте и Сургутском районе Наталья Шипулина.

В ведомстве также отмечают, что многие горожане расслабились и не соблюдают рекомендации по защите своего здоровья. Однако другая часть местных жителей, чтобы избежать заражения, идут на вакцинацию:

«Препараты расходятся быстро, буквально за два-три дня. Сложно сказать точно, когда будет следующее прибытие, так как поставки федеральные и не цикличные. На сегодняшний день в Сургуте привито порядка 13500 человек из рабочего населения и 2000 пенсионеров», – прокомментировала начальник службы по охране здоровья населения местной администрации Инна Шалыгина.

Такой большой разрыв связан с тем, что несмотря на высокий риск заражения COVID-19 у лиц старше 65, им не отдается приоритет по вакцинации. В первую очередь прививку получают работники медицинских учреждений, учителя, соцработники, вахтовики, призывники и лица, ответственные за набор людей в армию.


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Сегодня в 16:50, просмотров: 488, комментариев: 0
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