В четырех микрорайонах Сургута построят школы на 1500 мест

Четыре школы с безбарьерной средой начнут строить в Сургуте с текущего года. Об этом городская мэрия рассказала на заседании регионального штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства с губернатором Югры.

«На основании концессионных соглашений будут построены четыре средних общеобразовательных школы в микрорайонах 5А, 30А, 34 и 38. Важно ввести в эксплуатацию названные объекты в предусмотренные государственными и муниципальными программами сроки», – прокомментировала глава округа Наталья Комарова.

Каждая учебная организация будет рассчитана на 1500 школьников. Ввод новых объектов в микрорайонах 5А, 30А, 34 планируется в срок до августа и декабря 2022 года. Школа в микрорайоне 38 должна начать работу в июле 2023 года.

«Администрация города Сургута удовлетворена ходом концессионных соглашений, они реализуются в соответствии с договорами», – отметила исполняющая обязанности главы Сургута Анна Томазова.

Тем не менее, губернатор Югры настроила коллег на максимально тщательную работу: «Чем детальнее будут прописаны дорожные карты и установлены контрольные точки, тем больше шансов, что не нужно будет возвращаться к тому, что посчитали сделанным».