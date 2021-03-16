Сургутский чиновник рассказал, что делать, если УК отказываются счищать наледь с крыш балконов

О том, что делать, если сотрудники управляющих компаний отказываются счищать сосульки с козырьков балконов, рассказал Начальник отдела административного контроля контрольного управления администрации Сургута Максим Салий.

«Сбивать сосульки с крыши балкона верхнего этажа вас никто не имеет права заставить. В правилах благоустройства сказано только про очистку откосов подоконника – то, что вы можете сделать безопасно. Я считаю, что если управляющая компания необоснованно заявляет, что крышу своего балкона вы должны чистить сами – вам нужно обратиться в правоохранительные органы, в прокуратуру», - говорит чиновник.

Также сотрудник администрации предостерег собственников зданий и павильонов, ведь чистка крыш от снега и наледи – в их интересах: «Весна уже наступила и температурный диапазон стремится к нулю, а значит, факты падения снега и наледи будут случаться все чаще, и хорошо, если это не повлечет никаких серьёзных последствий. ведь в случае причинения вреда здоровью и имуществу третьих лиц наступает гражданско-правовая и уголовная ответственность».

Обращения от граждан на проблемы такого рода поступают уже сейчас, и чиновники активно на них реагируют. Показательным стал случай нежилого павильона возле магазина «Саопин» на улице Геологической, 24. «Мы получили обращение на портал «Твой Сургут» о том, что над тротуаром свисает наледь, сосульки. Вчера выехали, нарушения зафиксировали, уже запросили данные о собственнике здания в Росреестре. Получив сведения, вызовем его для составления протокола за несвоевременную очистку снега и наледи с крыш. Помимо этого, есть нарушения по внешнему виду фасада – стены изрисованы граффити и обклеены объявлениями, а значит, собственником не приняты меры по удалению рисунков, надписей и объявлений. Собственник будет привлечен к административной ответственности», - заключил Максим Салий.