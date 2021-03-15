В Сургуте завершился чемпионат по гонкам на собачьих упряжках «Югорская весна»

В Сургуте завершилась «Югорская весна» - Открытый чемпионат и первенство Сургута и Сургутского района по гонкам на собачьих упряжках. В гонках участвовали спортсмены из Нефтеюганска, Ноябрьска, Югорска, Федоровского, Барсово и Сургута.

«Гонки проводим с 2017 года. Каждый раз добавляем что-то новое: увеличиваем дистанцию, усложняем процесс, - делится с корреспондентом siapress.ruорганизатор соревнований Надежда Лебедева. – В этом году мы впервые увеличили дистанцию до 15 километров, и проложили ее частично по руслу Оби. Но участники справляются, и чувствуется, что даже этих расстояний им маловато. Так что планируем увеличивать протяженность и дальше – до 150 километров в сумме, за несколько дней».

На всем маршруте гонки участников сопровождали сотрудники ГИМС МЧС. Соревновались участники как в езде на нартах, так и в скиджоринге – спринте с собакой на лыжах. «Когда ты едешь по замерзшей реке, созерцая снежные просторы, когда вокруг нет ни домов, ни дорог – это совершенно уникальные ощущения. Совсем не те, которые возникают при заезде по обычной спортивной трассе в черте города. Поэтому все спортсмены остались довольны – пообещали приехать на следующий год», - говорит организатор чемпионата.

Помимо хаски, в соревнованиях участвовали собаки самых разных пород: от аляскинского маламута, и классического самоеда до якутской лайки и метисов – собаки из смеси разных пород. «Северные ездовые породы, особенно метисы, выигрывают хаски по скорости благодаря своей анатомии и выносливости на короткую дистанцию. Но главное преимущество хаски – выносливость на длинных дистанциях. У хаски нет усталости как таковой; у них совершенно иной обмен веществ. Единственная проблема – перегрев», - объясняет Надежда.

Все участники – хозяева своих собак, но были и «сборные» упряжки: «Была девочка, которая участвовала с упряжкой из шести собак - несколько участников отдали своих питомцев для ее формирования. Здесь, конечно, очень важно, чтобы команда работала как часы, ведь обычно пары собак мы «притираем» годами, тренируя совместно, а тут незнакомых собак неожиданно поставили в одну упряжку. Конечно, первое время между ними возникали недомолвки, но после пяти километров они все же начали работать слаженно».

Упряжки с четырьмя-шестью собаками, а также ездоки-лыжники стартовали на 15-километровую дистанцию по трассе «Сургут Сити-Молл – Каменный мыс» по руслу Оби. Упряжки с двумя собаками, а также юниоры – на той же трассе, но на дистанцию 2.2 километра. «В сумме двухдневных заездов каждый участник прошел 30 километров. В первый день участники стартовали с каменного мыса, а во второй – участники на короткую дистанцию стартовали с Каменного мыса, а на длинную дистанцию – с Сити-Молла», - поясняет организатор гонок.

Первое место в заезде на нартах среди мужчин занял Владимир Булгаков из Барсово с шестью собаками. Среди женщин победила нарта с упряжкой из четырех собак под руководством Кристины Рязановой из Нефтеюганск. В лыжном спринте среди мужчин победил Максим Урюпин из Сургута. Среди женщин на пьедестал встала Галина Ермоленко из пос. Федоровский, с упряжкой из двух собак победила Наталья Березнева из Югорска.

Самым юным победителем чемпионата стал 14-летний Никита Иванов из Ноябрьска. Всего среди юниоров было 11 человек. В этой категории награждали всех участников, без распределения мест. Пожалуй, осмелиться на руководство целой упряжкой собак в таком возрасте – это уже победа.

Рекорд трассы 15 километров – час и три минуты, самое большое время – час и тридцать девять минут. «Для ездовых собак эти дистанции даже не считаются большими. Один из наших участников вернулся с Байкала, где участвовал в гонках на дистанцию 150 километров - прошел эту дистанцию за 18 часов. Так что 15 километров для них – семечки, - рассказывает Надежда Лебедева. - Многое зависит от подготовки спортсменов и собак. В целом ездовым собакам нравятся такие активности – их неисчерпаемую энергию нужно направлять в правильное русло. Не факт, что с первого раза собака поймет, что ей гонки нравятся, но со второго она точно включится в процесс. Мои собаки, например, при виде шлейки начинают скулить и бегать в предвкушении тренировки».

Призами наградили не только участников, но и собак – лакомствами, сертификатами в зоомагазины и фирменным мерчем.