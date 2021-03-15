На центральной улице Сургута произошла утечка газа из подземного трубопровода

Странный шум, как от гигантского пылесоса, и сильный запах газа встревожил сургутян прошлой ночью. Горожане делились переживаниями на странице «К-Информ» во ВКонтакте в надежде выяснить, с чем связаны эти странности: «Время 2.40. На Ленина, возле агентства продолжительный шум, как гигантский пылесос работает, или будто воздух выходит из какой-то огромной трубы. Страшно. Потом «раз» – и как выключили, прекратилось. И так два раза минут по 5-10. Что это было», – спрашивает сургутянка Лена Пилаева.

После появилось сообщение о том, что в районе тоже УБР стоял шум и специфический запах возле газопровода, а территория у остановки «Аврора» огорожена лентами.

Информацию об утечке голубого золота подтвердили в пресс-службе администрации Сургута: «14 марта вечером была обнаружена утечка газа из подземного газопровода. Аварийный участок перекрыт. Аварийно-восстановительные работы проводит «Сургутгаз». Поврежденный участок отключен, абоненты переведены на резервную линию. Опасности для населения нет». Ремонтные работы газопровода будут начаты после того, как специалисты стравят газ с ближайших трубопроводов.