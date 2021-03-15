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Более 400 мест в Сургуте отдадут под рекламные конструкции

В Сургуте продолжается установка новых конструкций для наружной рекламы

Более 400 мест в Сургуте отдадут под рекламные конструкции
фото: siapress.ru

В Сургуте разыграли 451 место под рекламные баннеры – об этом сообщил заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин в ответ на возмущение местных жителей, которые заметили установку новых конструкций.

«Силами ДАиГ и администрации был проведен аукцион мест на размещение наружной рекламы. Более 400 точек было разыграно, по каждому случаю был проведен выезд. Сейчас, помимо установок новых конструкций по ГОСТу, происходит демонтаж старых – этим занимается победитель конкурса», – заявил зам начальника ведомства.

Отмечается, что в планы еще можно внести коррективы – если замечания граждан будут обоснованными, департамент вместе с подрядчиком вновь будут выезжать и проводить необходимые работы. Тем не менее, пока основные требования (а именно: безопасность, сохранение зеленого массива и приятный внешний вид) учтены.

На сегодняшний день заключено 78 договоров на размещение. Благодаря этому бюджет города в течении семи лет будет пополняться на более чем 130 миллионов рублей.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 568, комментариев: 5
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 15:25
За что боролись, на то и напоролись!
Сейчас опять весь город завещают!
Честный Человек
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Сегодня в 15:42
Разыграли ? Условия конкурса были заточены под определенные РА. Приятный внешний вид ? что за издевательство ? куда приятней ездить по городу и не видеть эти холобуды !
Честный Человек
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Сегодня в 15:44
И Все же УФАС РОССИИ свое последнее слово не сказал, если УФАС подаст жалобу по делу № А75-5739/2020 в верховный суд, и конкурс признают не законным, то придется Убирать эти страшные Рекламные Конструкции.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:14
«Опять эта ненавязчивая реклама»? Реклама по ГОСТ? Как это понимать по ГОСТ в свете создания комфортной городской среды? В свете, анонсированной ГА, реновации проспекта Ленина, к примеру? В свете того, что в крупных и в некрупных городах реклама и вывески должны органически вплетаться в архитектурную ткань города? Как эти 400 рекламных места впишутся в архитектурную ткань города Сургута? Будет ли гармония с городской средой или будет инородное тело на городских улицах и площадях? Хотелось бы увидеть от городской архитектуры новый регламент или Положение об установке рекламных конструкций и вывесок в Сургуте. Пусть это будет разработки не от Артемия Лебедева, КБ «Стрелка» или Дом. РФ. Пусть будет Положение от ДАиГ, но в современном тренде создания комфортной городской среды. Требований безопасности к рекламным конструкциям и их «приятный вид» недостаточно. Да и понятие «приятного вида» надо жестко регламентировать. Чтобы современный стиль был в рекламе, чтобы было некое единообразие в оформлении этих 400 мест для наружной рекламы города. А так получается места распределили, деньги получили и опять начиняться «художественная самодеятельность» рекламодателей на улицах города.
Iriska
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Сегодня в 18:00
Теперь законно! Несколько лет власти боролись с незаконными рекламными конструкциями, говорили о том, что они уродуют город, демонтировали их. Оказалось, что дело лишь в их незаконности! Это, видимо, означает в том числе бесплатность. Теперь будет примерно тоже самое - только законно, бюджет города будет пополняться. А эти моргающие, мигающие и разукрашенные "призывные полотна" с мордами крупным планом, так и будут ежедневно лезть в глаза несчастным людям, вынужденным ходить и ездить мимо этого рекламного безобразия.
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