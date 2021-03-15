В Сургуте продолжается установка новых конструкций для наружной рекламы

В Сургуте разыграли 451 место под рекламные баннеры – об этом сообщил заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин в ответ на возмущение местных жителей, которые заметили установку новых конструкций.

«Силами ДАиГ и администрации был проведен аукцион мест на размещение наружной рекламы. Более 400 точек было разыграно, по каждому случаю был проведен выезд. Сейчас, помимо установок новых конструкций по ГОСТу, происходит демонтаж старых – этим занимается победитель конкурса», – заявил зам начальника ведомства.

Отмечается, что в планы еще можно внести коррективы – если замечания граждан будут обоснованными, департамент вместе с подрядчиком вновь будут выезжать и проводить необходимые работы. Тем не менее, пока основные требования (а именно: безопасность, сохранение зеленого массива и приятный внешний вид) учтены.

На сегодняшний день заключено 78 договоров на размещение. Благодаря этому бюджет города в течении семи лет будет пополняться на более чем 130 миллионов рублей.