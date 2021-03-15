16+
Логотип Сиапресс
USD  73,2317   EUR  87,3508  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Шестилетняя сургутянка стала абсолютным победителем открытого чемпионата по математике

Софья Ведерникова из Сургута стала обладательницей кубка открытого чемпионата по математике в Новосибирске

​Шестилетняя сургутянка стала абсолютным победителем открытого чемпионата по математике
Фото: О!Сургут

Шестилетняя Софья Ведерникова стала абсолютной победительницей открытого чемпионата по математике. Состязание эрудитов проходили в Новосибирске 14 марта. Стоит отметить, что девочка была самой юной участницей. Она выступила в категории С для детей 6-7 лет. В предложенных заданиях Софья не допустила ни одной ошибки. Об успехе юного гения пишет городской портал «О!Сургут».

Софья занимается креативной математикой в частном центре развития интеллекта. Сейчас на ее счету звания абсолютной победительницы чемпионата Сибири, России и открытого чемпионата. Вскоре девочка отправится покорять чемпионат страны.


нравится (22) не нравится (0)
Сегодня в 14:11, просмотров: 478, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Нижневартовске несколько человек находятся под наблюдением врачей из-за дифтерии 1588
  2. Эксцентричного мужчину-«стробоскопа» избили в Сургуте на выходных 1347
  3. ​Сургутян напугал странный шум и едкий запах газа в центре города 1307
  4. ​Не справился с управлением: в Сургуте водитель Hyundai собрал «паровозик» 1240
  5. Проект «ДУМАть и решать». Выпуск XXXI. Ольга Леснова: «Дума без женщин – дума четких и быстрых решений» 1193
  6. Ректор Тюменского государственного медицинского университета скончалась накануне 771
  7. ​Обь до сих пор горит // ВИДЕО 651
  8. ​Югорские дети не смогут отдохнуть за пределами округа до 2022 года 601
  9. Более 400 мест в Сургуте отдадут под рекламные конструкции 567
  10. ​В Сургуте с начала года изъяли 17 кг наркотиков 533
  1. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 8767
  2. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 6573
  3. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6319
  4. Евгений Барсов: «Я уверен, что это политический вопрос. Одна из моих болевых точек – это аэродром» 6143
  5. ​Работа на заборе // Расследование siapress.ru 5788
  6. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья, а наоборот 5711
  7. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 5635
  8. Складывается ощущение, что Шувалова сняли для того, чтобы убрать Жердева 4881
  9. ​В Югру возвращаются 30-градусные морозы 4742
  10. ​Дождались! В Сургуте открывается «Леруа Мерлен» 4695
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20781
  2. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 13051
  3. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10886
  4. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 9181
  5. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9119
  6. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8829
  7. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 8767
  8. ​Не смог пройти мимо: в Нефтеюганске нетрезвый гражданин поджег автомобиль 8320
  9. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8296
  10. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8147

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика