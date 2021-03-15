Софья Ведерникова из Сургута стала обладательницей кубка открытого чемпионата по математике в Новосибирске

Шестилетняя Софья Ведерникова стала абсолютной победительницей открытого чемпионата по математике. Состязание эрудитов проходили в Новосибирске 14 марта. Стоит отметить, что девочка была самой юной участницей. Она выступила в категории С для детей 6-7 лет. В предложенных заданиях Софья не допустила ни одной ошибки. Об успехе юного гения пишет городской портал «О!Сургут».

Софья занимается креативной математикой в частном центре развития интеллекта. Сейчас на ее счету звания абсолютной победительницы чемпионата Сибири, России и открытого чемпионата. Вскоре девочка отправится покорять чемпионат страны.