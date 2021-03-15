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Эксцентричного мужчину-«стробоскопа» избили в Сургуте на выходных

В Сургуте в очередной раз произошла потасовка из-за отказа надеть маску в автобусе

Эксцентричного мужчину-«стробоскопа» избили в Сургуте на выходных
фото: К-ИНФОРМ

В Сургуте избили мужчину-«стробоскопа», который стал знаменит среди горожан благодаря своим танцам на пешеходных переходах и бегу по городу с провокационной надписью на спине. По сообщениям К-ИНФОРМ, инцидент случился на остановочном комплексе в районе Александрии 13 марта утром.

Поначалу считалось, что причиной конфликта стала как раз таки нелестная фраза на куртке Александра Горева – якобы из-за нее двое неизвестных вытащили мужчину из автобуса и начали его бить по голове и туловищу.

После один из очевидцев драки прислал видео, на котором запечатлел начало ссоры. Как оказалось, «стробоскопа» попросили надеть маску в общественном транспорте, что он отказался делать в грубой форме, назвав кондуктора животным. Один из пассажиров в ответ оскорбил Александра, после этого началась потасовка.

Многие переживали за судьбу и здоровье Горева. Тем не менее, один из местных жителей в тот же день вечером опубликовал видео, где мужчина вновь танцевал на «зебре».


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Сегодня в 12:10, просмотров: 267, комментариев: 5
Комментарии:
Лубягин Игорь
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Сегодня в 12:25
Вот, молодцы, дядя Игорь отругал так сразу новостя и появилась

По поводу стробоскопа скажу так, что правильно его нахлобучили. И мало дали! Он сегодня милый такой чудик с фонарём, а завтра возле школы штаны приспустит, а то и чего похуже. Кто скажет, что у него на уме? О безопасности детей нужно думать в первую очередь. А если у нас надзорные органы не берут на учёт и контроль городских сумасшедших, то этим делом занялись простые, нормальные мужики. Получил с ноги по щщам, возможно мозги на место и встанут. Давно пора было уже за него взяться.
Ю.H. Лубягин Игорь
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Сегодня в 12:27
Игорь, простите, но примерно то же самое можно сказать про любого комментатора здесь. Сегодня просто комментики на сиапрессе пишет, а завтра призовет к чему-нибудь нехорошему. Так что будьте, пожалуйста, посдержаннее в суждениях. Спасибо!
Лубягин Игорь Ю.H.
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Сегодня в 12:39
Подожди, Юра. Я понимаю, ты терпим ко всяким крайностям, но тут надо быть объективным. Наши комментаторы, даже Губский - они не ходят по улице с фонарём на голове и не танцуют на проезжей части в -40 градусов. Явно же, что у этого мужчины не всё в порядке с головой. Ну а коль с головой не в порядке, то и до маньяка недалеко. Не нужно путать полит. убеждения комментаторов и психическое отклонение. К тому-же этот человек в автобусе неадекватно себя вёл. Дети могли видеть его агрессию. Поэтому адекватная реакция мужиков - это поставить клоуна на место.
Flyer
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Сегодня в 12:49
"..отказался делать в грубой форме, назвав кондуктора животным."(с)
- это очень вольная интерпретация его слов(я смотрел то видео), в стиле "сурковской пропаганды"(с) и прочих соловьиных пометов.

А в целом по теме: суд линча какой-то. Отказ надеть маску и задержка автобуса никак не оправдывает хлопчиков, которые бьют лежачего, да еще и не совсем здорового человека, тем более по голове...
В крайнем случае, могли просто вывести из автобуса.
Дмитрий Щеглов Лубягин Игорь
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Сегодня в 12:49
А вам не кажется, что когда дети видят, что "странного" человека вроде как можно и нужно избить, то последствия для их психики и мировосприятия будут несколько хуже?
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