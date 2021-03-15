В Сургуте в очередной раз произошла потасовка из-за отказа надеть маску в автобусе

В Сургуте избили мужчину-«стробоскопа», который стал знаменит среди горожан благодаря своим танцам на пешеходных переходах и бегу по городу с провокационной надписью на спине. По сообщениям К-ИНФОРМ, инцидент случился на остановочном комплексе в районе Александрии 13 марта утром.

Поначалу считалось, что причиной конфликта стала как раз таки нелестная фраза на куртке Александра Горева – якобы из-за нее двое неизвестных вытащили мужчину из автобуса и начали его бить по голове и туловищу.

После один из очевидцев драки прислал видео, на котором запечатлел начало ссоры. Как оказалось, «стробоскопа» попросили надеть маску в общественном транспорте, что он отказался делать в грубой форме, назвав кондуктора животным. Один из пассажиров в ответ оскорбил Александра, после этого началась потасовка.

Многие переживали за судьбу и здоровье Горева. Тем не менее, один из местных жителей в тот же день вечером опубликовал видео, где мужчина вновь танцевал на «зебре».