В Сургуте в очередной раз произошла потасовка из-за отказа надеть маску в автобусе

В Сургуте избили мужчину-«стробоскопа», который стал знаменит среди горожан благодаря своим танцам на пешеходных переходах и бегу по городу с провокационной надписью на спине. По сообщениям К-ИНФОРМ, инцидент случился на остановочном комплексе в районе Александрии 13 марта утром.
Поначалу считалось, что причиной конфликта стала как раз таки нелестная фраза на куртке Александра Горева – якобы из-за нее двое неизвестных вытащили мужчину из автобуса и начали его бить по голове и туловищу.
После один из очевидцев драки прислал видео, на котором запечатлел начало ссоры. Как оказалось, «стробоскопа» попросили надеть маску в общественном транспорте, что он отказался делать в грубой форме, назвав кондуктора животным. Один из пассажиров в ответ оскорбил Александра, после этого началась потасовка.
Многие переживали за судьбу и здоровье Горева. Тем не менее, один из местных жителей в тот же день вечером опубликовал видео, где мужчина вновь танцевал на «зебре».
По поводу стробоскопа скажу так, что правильно его нахлобучили. И мало дали! Он сегодня милый такой чудик с фонарём, а завтра возле школы штаны приспустит, а то и чего похуже. Кто скажет, что у него на уме? О безопасности детей нужно думать в первую очередь. А если у нас надзорные органы не берут на учёт и контроль городских сумасшедших, то этим делом занялись простые, нормальные мужики. Получил с ноги по щщам, возможно мозги на место и встанут. Давно пора было уже за него взяться.