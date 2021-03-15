Сургутян привлекают к противодействию незаконному обороту наркотиков

С начала года в Сургуте из незаконного оборота изъяли около 17 кг наркотиков. Возбуждено более 100 уголовных дел, связанных с незаконном оборотом наркотиков, из них 95 тяжких и особо тяжких. Статистику озвучила пресс-служба городской полиции к началу общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Профилактическое мероприятие проводится регулярно. «Основная цель мероприятия – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ путем сообщения в правоохранительные органы имеющейся информации», - сообщили в ведомстве и заверили, что сообщения о наркоторговле будут принимать в любое время по телефонам: 02 (с мобильного 102), либо на «телефон доверия» УМВД России по ХМАО – Югре 8 (34-67) 398-300.