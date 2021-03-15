16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5081   EUR  87,7981  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте с начала года изъяли 17 кг наркотиков

Сургутян привлекают к противодействию незаконному обороту наркотиков

​В Сургуте с начала года изъяли 17 кг наркотиков
Фото: 86.мвд.рф

С начала года в Сургуте из незаконного оборота изъяли около 17 кг наркотиков. Возбуждено более 100 уголовных дел, связанных с незаконном оборотом наркотиков, из них 95 тяжких и особо тяжких. Статистику озвучила пресс-служба городской полиции к началу общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Профилактическое мероприятие проводится регулярно. «Основная цель мероприятия – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ путем сообщения в правоохранительные органы имеющейся информации», - сообщили в ведомстве и заверили, что сообщения о наркоторговле будут принимать в любое время по телефонам: 02 (с мобильного 102), либо на «телефон доверия» УМВД России по ХМАО – Югре 8 (34-67) 398-300.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:32, просмотров: 161, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5366
  2. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья, а наоборот 4759
  3. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 4634
  4. ​Близок ковида закат? Плюс 85 заболевших югорчан за сутки 1387
  5. ​«Сибур» завершает исследование дна Оби после аварии на продуктопроводе 1330
  6. ​Еще один югорчанин скончался от COVID-19 1090
  7. ​Югорчане завоевали три «золота» на чемпионате России по биатлону 947
  8. Проект «ДУМАть и решать». Выпуск XXXI. Ольга Леснова: «Дума без женщин – дума четких и быстрых решений» 886
  9. ​Не справился с управлением: в Сургуте водитель Hyundai собрал «паровозик» 875
  10. ​Обь до сих пор горит // ВИДЕО 291
  1. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 8270
  2. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 6551
  3. Евгений Барсов: «Я уверен, что это политический вопрос. Одна из моих болевых точек – это аэродром» 6123
  4. ​Работа на заборе // Расследование siapress.ru 5777
  5. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5366
  6. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья, а наоборот 4759
  7. ​В Югру возвращаются 30-градусные морозы 4725
  8. Складывается ощущение, что Шувалова сняли для того, чтобы убрать Жердева 4681
  9. ​Дождались! В Сургуте открывается «Леруа Мерлен» 4649
  10. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 4634
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20767
  2. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 12987
  3. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10876
  4. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 9171
  5. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9023
  6. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8817
  7. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 8270
  8. ​Не смог пройти мимо: в Нефтеюганске нетрезвый гражданин поджег автомобиль 8249
  9. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8222
  10. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8140

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика