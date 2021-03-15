В тройном ДТП в Сургуте пострадала женщина

В воскресенье, 14 марта, около 7.30 на Нефтеюганском шоссе в Сургуте столкнулись три автомобиля. По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД Югры, авария произошла из-за того, что 35-летний водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением. Он врезался в Chevrolet Aveo, а тот по инерции – в Toyota Land Cruiser.

«В результате автоаварии пострадала 33-летняя пассажирка Hyundai», - сообщили в ведомстве.

Всего за 13 и 14 марта в округе зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы.