Для сургутских дачников изменится тариф по обращению с ТКО

К наступлению дачного сезона в Сургуте модернизируют тарифную систему по накоплению ТКО. Сейчас тариф проходит согласование с контрольными органами. На проблему обратили внимание после неоднократных жалоб владельцев дачных участков на плату за мусор. Если раньше эта статья расходов составляла 400 рублей в год, то теперь им ежемесячно приходится платить около 300 рублей.

К слову, размер оплаты регулируется нормативами по накоплению ТКО. В Сургуте они увеличились в три раза в декабре 2020 года. Новые нормативы будут составлены в ближайшее время после получения федерального заключения по действующим платежам.

Ранее во время прямого эфира siapress.ru эксперт Сергей Полукеев спрогнозировал, что круглый год платить за мусор придется только тем дачникам, что на постоянной основе проживают в кооперативах. Остальным же придется платить за вывоз ТКО только в летние месяцы.