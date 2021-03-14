Сургутянам пообещали летом установить остановочный павильон в Дорожном

Жители Дорожного возмутились отсутствием остановочного комплекса в их поселке. Сообщение поступило на портал «Твой Сургут» от пункта по работе с населением №6. Здесь же горожане пожаловались на неочищенные от снега ступени вблизи того самого места для остановки общественного транспорта: «Дорожка, ведущая от данной остановки, имеющая крутой спуск, летом оборудована ступенями. За зиму они превратилась в крутую горку (весьма травмоопасную). Кто отвечает за содержание данной дорожки? Территория не принадлежит УК», – говорится в сообщении.

Ждать реакции властей долго не пришлось. В ответ представители администрации прислали фото уже очищенного и обработанного песко-соляной смесью подъема.

Фото: портал «Твой Сургут»

А вот с остановкой решить вопрос так быстро не получилось: «Остановочный павильон по указанному адресу планируется установить этим летом», – ответил специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог ДГХ Александр Корчагин.