Масленичные гуляния ждут сургутян на Центральной площади

Проводить зиму и встретить весну сургутянам предлагают на Центральной площади. Сегодня, 14 марта, там раскинулась ярмарка, посвященная Масленице. Горожанам предлагают отведать блинов с горячими напитками, шашлык и другие угощения. Праздничная программа рассчитана с 12 до 18 часов. Для тех, кто забыл: Центральная площадь Сургута находится на пересечении Университетской с проспектом Ленина, напротив здания «Газпрома». А с 11 до 13 часов веселые хороводы, игры и впечатляющая анимация порадует горожан на площадке около школы №27 на проспекте Мира, 23.

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