В Сургуте индеец устраивает концерты для горожан в крупном торговом центре

Живой музыкальный концерт устроил для сургутян выходец из индейского народа. Тем, кто заскучал по культурным мероприятиям достаточно просто посетить ТРЦ Сити-Молл. Там, судя по аккаунту в популярном видеосервисе Тик-Ток, индеец Аурелио устраивает шоу духовых инструментов прямо на глазах посетителей почти каждые выходные.

В его репертуаре как русские хиты, так и зарубежные песни. В аккаунте тиктокера @ammorett можно услышать исполнение песни Хабиба «Ягода малинка», «Там, где шумит клен», «Lunatu», «Кукушка» Виктора Цоя и многое другое. Сейчас его аудитория в приложении составляет 262 тысячи подписчиков.