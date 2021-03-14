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​Чем зарабатывает индеец в Сургуте // Видео

В Сургуте индеец устраивает концерты для горожан в крупном торговом центре

​Чем зарабатывает индеец в Сургуте // Видео
Скрин @ammorett в Тик-Ток

Живой музыкальный концерт устроил для сургутян выходец из индейского народа. Тем, кто заскучал по культурным мероприятиям достаточно просто посетить ТРЦ Сити-Молл. Там, судя по аккаунту в популярном видеосервисе Тик-Ток, индеец Аурелио устраивает шоу духовых инструментов прямо на глазах посетителей почти каждые выходные.

В его репертуаре как русские хиты, так и зарубежные песни. В аккаунте тиктокера @ammorett можно услышать исполнение песни Хабиба «Ягода малинка», «Там, где шумит клен», «Lunatu», «Кукушка» Виктора Цоя и многое другое. Сейчас его аудитория в приложении составляет 262 тысячи подписчиков.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 723, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:03
Отлично! Наличие «индейца» и такого музыкального инструмента, как пан-флейта вызывает неподдельный интерес у сургутян. А репертуар его просто может быть великолепным. Это и исполнения вещей на индейские темы, как «Полёт кондора», и темы из творчества композитора Владимира Космы (темы к многим французским комедиям 70-х годов, включая « высокого блондина»), и молдавская «Сырбу», и музыкальный шедевр «всех времён и народов» «Одинокий пастух» и список можно продолжать и продолжать. Однако, как как «индейцу» исполнителю требуется для дополнения своего образа головной убор из перьев. Эффект был бы потрясающий. А так зритель подумает: «Индеец то - не настоЯщий!». Кстати, в Москве на ВДНХ многие годы выступает «группа индейцев» из с оригинальными национальными костюмами, позиционируя себя как студенты из Перу, обучающиеся в России. Не знаю насчёт их учебы, но то что они настоящие индейцы -это точно. И главное, что выдаёт в них перуанцев, это их маленького роста и все остальное тоже при них. Что касается «индейца» из Сургута, то не знаю каким ветром его занесло в Сургут? Может быть тоже учится в СурГУ?

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