В Сургуте найдена бабушка, оставившая внуков без присмотра в СОТ «Здоровье»

Живой найдена бабушка детей, погибших на пожаре в сургутском СОТ «Здороье». Сейчас с женщиной работают следователи. Об этом корреспонденту siapress.ru стало известно в ходе беседы с соседями пострадавших дачников. Также члены товарищества сообщают, что мама сгоревших детей находится под наблюдением в ПНД. Ее состояние удовлетворительное.

Напомним, трагедия произошла 11 марта. В СОТ «Здоровье» на улице Брусничной загорелся дом, в которым находились двое детей 2012 и 2015 годов рождения.

По факту гибели двух детей следственным комитетом по Сургуту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). «В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении пресс-службы Следкома Югры.