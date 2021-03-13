В Сургуте несколько лет боролись с незаконной рекламой, чтобы установить законное нечто

В Сургуте начали устанавливать металлические конструкции для размещения рекламных билбордов. Горожан нововведение, мягко говоря, не радует – конструкции не добавляют городу прелести и смотрятся неуместно посреди пешеходной зоны.

«Украшают город, так сказать, малыми архитектурными формами», - иронично прокомментировал конструкцию читатель siapress.ru, приславший в редакцию фотографию.

Стоит отметить, что в Сургуте несколько лет шла работа по ликвидации незаконных рекламных носителей. Горожане позитивно относились к тому, что город избавляют от визуального шума. Однако на этой неделе корреспондент ТРК «СургутинформТВ» сообщил, что в городе планируется установить свыше 450 баннеров.