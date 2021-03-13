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​«Заставили дураков рекламой заняться»

В Сургуте несколько лет боролись с незаконной рекламой, чтобы установить законное нечто

​«Заставили дураков рекламой заняться»
Фото: siapress.ru

В Сургуте начали устанавливать металлические конструкции для размещения рекламных билбордов. Горожан нововведение, мягко говоря, не радует – конструкции не добавляют городу прелести и смотрятся неуместно посреди пешеходной зоны.

«Украшают город, так сказать, малыми архитектурными формами», - иронично прокомментировал конструкцию читатель siapress.ru, приславший в редакцию фотографию.

Стоит отметить, что в Сургуте несколько лет шла работа по ликвидации незаконных рекламных носителей. Горожане позитивно относились к тому, что город избавляют от визуального шума. Однако на этой неделе корреспондент ТРК «СургутинформТВ» сообщил, что в городе планируется установить свыше 450 баннеров.


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Сегодня в 19:01, просмотров: 439, комментариев: 2
Комментарии:
Андрей Захаров
не нравится
Сегодня в 20:01
Нужно перед выборами подготовиться
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 20:08
А кто это утвердил размешать такое убожество на улицах города? Ау! АРХИТЕКТУРА ГОРОДСКАЯ! Есть какой-то утверждённый Главой города регламент по размещению рекламных конструкций? Не хочу пугать термином, распространённым среди больших городов РФ, как «Дизайн-код вывесок и рекламных конструкций».
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