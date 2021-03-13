В Сургуте под суд пойдет бизнесмен, который завез в город партию нелегального алкоголя

Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по делу жителя Республики Северная Осетия-Алания, который пытался реализовать в городе крупную партию нелегального алкоголя. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы. Известно, что он действовал в составе организованной преступной группы.

«Следствием установлено, что в декабре 2020 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, приобрел партию немаркированной алкогольной продукции с целью ее реализации в магазины, расположенные на территории Сургута. Алкоголь он хранил в арендованном для этих целей складском помещении и сбывал по заниженной цене гражданам, предпринимателям и юридическим лицам», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Полицейские изъяли более 16 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции. Общая стоимость нелегальной спиртосодержащей жидкости составила свыше 3,8 млн рублей.