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​В Сургуте будут судить одного из членов банды торговцев нелегальным алкоголем

В Сургуте под суд пойдет бизнесмен, который завез в город партию нелегального алкоголя

​В Сургуте будут судить одного из членов банды торговцев нелегальным алкоголем
Фото: pixabay.com

Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по делу жителя Республики Северная Осетия-Алания, который пытался реализовать в городе крупную партию нелегального алкоголя. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы. Известно, что он действовал в составе организованной преступной группы.

«Следствием установлено, что в декабре 2020 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, приобрел партию немаркированной алкогольной продукции с целью ее реализации в магазины, расположенные на территории Сургута. Алкоголь он хранил в арендованном для этих целей складском помещении и сбывал по заниженной цене гражданам, предпринимателям и юридическим лицам», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Полицейские изъяли более 16 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции. Общая стоимость нелегальной спиртосодержащей жидкости составила свыше 3,8 млн рублей.


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13 марта в 17:45, просмотров: 2550, комментариев: 0
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