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​На парковке сургутского аэропорта бегала лиса с капканом на лапе

В аэропорту Сургута спасли раненую лису

​На парковке сургутского аэропорта бегала лиса с капканом на лапе
лиса, попала в капкан, вышла в людям, аэропорт,

В пятницу, 12 марта, работники аэропорта Сургута спасли раненую лису. Животное бегало по парковке перед аэровокзалом с капканом на лапе.

«Раненого зверя поймал специалист-кинолог аэропорта Андрей Кипоренко, вместе с коллегами они освободили лису от капкана и, в специальной переноске, доставили на осмотр к ветеринару для оказания медицинской помощи. Зверёк и не сопротивлялся, вёл себя спокойно и дружелюбно. После осмотра специалистом, выяснилось, что это совсем молодая лисица, которой ещё нет и года», - рассказали в пресс-службе авиагавани.

Животное находится на лечении у частного специалиста. Через несколько дней лисицу планируют отпустить на волю.


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Сегодня в 10:06, просмотров: 257, комментариев: 0
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