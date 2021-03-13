В аэропорту Сургута спасли раненую лису

В пятницу, 12 марта, работники аэропорта Сургута спасли раненую лису. Животное бегало по парковке перед аэровокзалом с капканом на лапе.

«Раненого зверя поймал специалист-кинолог аэропорта Андрей Кипоренко, вместе с коллегами они освободили лису от капкана и, в специальной переноске, доставили на осмотр к ветеринару для оказания медицинской помощи. Зверёк и не сопротивлялся, вёл себя спокойно и дружелюбно. После осмотра специалистом, выяснилось, что это совсем молодая лисица, которой ещё нет и года», - рассказали в пресс-службе авиагавани.

Животное находится на лечении у частного специалиста. Через несколько дней лисицу планируют отпустить на волю.