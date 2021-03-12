В Сургуте внедряют новшества для улучшения транспортной ситуации

Дорожники стали использовать «Лунный свет» для улучшения транспортной ситуации на дорогах. Так, в Сургуте уже установили дополнительные секции на пяти перекрестках: Энгельса – Энергетиков, Маяковского – Профсоюзов, Островского – Профсоюзов, Пролетарский – Университетская и Показаньева – Югорский тракт. Этот «Лунный свет» с изображением человека и стрелкой сообщает водителю, что при движении направо или развороте ему необходимо быть внимательным и пропустить пешеходов. Для них параллельно горит зеленый сигнал светофора.

«Эти вещи нам позволяют не вводить пятую фазу, и разрешают движение не только направо, но и прямо при пересечении движения с пешеходами. Это благоприятно сказывается на движении автотранспорта. Пока каких-либо ДТП и проблем у нас не возникало – мы делаем по ГОСТу, как требуют этого нормативы», – рассказал об изменениях директор СГМУЭП «Горсвет» Станислав Кузнецов.

Нововведение помогло разгрузить Югорский тракт. Сейчас аналитики собирают информацию о движении на перекрестке 30 лет Победы – Захарова – Университетская, где тоже часто происходят заторы в часы пик. Летом планируется установка «Лунного света» и на других перекрестках. Специалисты прогнозируют ухудшение ситуации в теплый сезон при увеличении транспортного потока и при введении в эксплуатацию новых жилых домов в районе Киртбая. Тем не менее, максимум возможных усилий для улучшения ситуации уже прикладывают, говорят специалисты.